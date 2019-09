Fra i match delle 15 della quarta giornata di Serie A spicca Bologna-Roma. Spicca per i risvolti riguardanti Sinisa Mijalovic, che sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia e che oggi assiste, a distanza, alla sfida fra la sua squadra e la squadra nella quale ha giocato e che è stata poi, una volta passato alla Lazio, una sua rivale sportiva. E spicca, Bologna-Roma, anche per la classifica, con i felsinei sorprendentemente al terzo posto con 7 punti e con i giallorossi per il momento a metà classifica con 5 punti. Un match, quindi, che potrebbe confermare l'altissima classifica del Bologna, e al contempo ridimensionare le ambizioni della Roma di Fonseca. Roma che invece, vincendo al Dall'Ara, si riproporrebbe con ambizioni importanti. Per quanto riguarda i precedenti, fra Bologna e Roma sono state giocate 142 partite in Serie A, con un bilancio di 49 vittorie per il Bologna, 43 pareggi e 50 successi per la Roma. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Pairetto.



Di seguito le formazioni ufficiali:



Bologna: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro.



Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.