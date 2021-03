Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.. Quasi ovunque non va bene e neanche meglio. Va peggio: non c'è un solo indicatore del contagio e della malattia che non sia in evidente e marcata risalita. Spiace, sfinisce. Ma è così e non altrimenti.Un miliardo di dosi di vaccini, chi ce l'ha? C'è gente che va in giro a dire di averle, finora non se ne è vista una.Dosi fantasma, tra queste anche quelle offerte a Zaia? Un paio di settimane fa Zaia giurava: sto per comprarle!Un quotidiano ha fatto in prima pagina il conto della serva:Anzi da raddoppiare o quasi quei 13 mesi se il vaccino non è monodose. QuindiPer farcela invece in otto mesi (entro ottobre) obbligo aritmetico di triplicare le vaccinazioni giornaliere. E' parsa un'inchiesta, se non uno scoop, era solo una tabellina, moltiplicazioni e divisioni di quelle da scuola elementare. L'equivoco dà la misura della profondità del dibattito pubblico.Giovanni Toti:Di grazia, se andare a scuola è elitario (vizio snob?), quale istruzione è pop nell'istruzione del presidente della Regione Liguria?