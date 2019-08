Un ex mai troppo rimpianto attaccante del Genoa potrebbe tornare a vestire la maglia del grifone.



Da diversi giorni ormai Il Secolo XIX scrive di una possibile trattativa con il Bologna per il ritorno in Liguria di Mattia Destro. Voce rilanciata oggi anche da Tuttosport. Il nome dell'attaccante di scuola Inter verrebbe proposto dai felsinei come parziale contropartita nell'ambito di un ipotetico scambio con il genoano Christian Kouame, da tempo obiettivo di mercato degli emiliani.



Rivedere Destro con la maglia del club più antico d'Italia non sembra ad ogni modo cosa semplice. Innanzitutto per un ricordo non troppo felice lasciato dal giocatore nella sua passata esperienza a begli, e poi per via di un ingaggio da due milioni netti all'anno ritenuto decisamente alto da Preziosi e soci