si racconta. In un'intervista al Resto del Carlino, il dirigente del Bologna spiega: "Io amo la città, e voglio restituire quello che mi dà. A Bologna sanno che sono immunodepresso e mi hanno creato una cortina intorno per non farmi prendere il Covid. Ieri stavo facendo una passeggiata, mi ha fermato un signore fin troppo generoso nei complimenti. Con me c’era un’amica che ha ingaggiato una battaglia personale col signore per fargli tirare su la mascherina. Lui mi ha chiesto: ma chi è? Io ho risposto: la mia terapeuta. In realtà è la moglie di un altro dirigente"."Direi a Bologna, me lo auguro. Mi vedo ancora qui perché a Bologna sento di poter fare delle cose e incidere, insieme a Bigon, Marco Di Vaio, Claudio Fenucci e tutti gli altri"."Chiariamo una cosa: non c’è dicotomia o distonia tra noi e il mister. Non è che se noi lo accontentiamo lui resta e in caso contrario no. Anche perché le sue richieste sono tollerabilissime: non ci ha mai fatto nomi di calciatori o campioni, ma caratteristiche di calciatori che gli servirebbero. Noi vediamo il calcio come Sinisa e Sinisa lo vede come noi, capendo in che direzione vanno il calcio e l’economia"."Non venderemo i migliori: venderemo ‘un’ migliore, al massimo due. Perché dobbiamo tenere i conti a posto, ripianare le perdite e trovare i soldini da reinvestire. Di sicuro Saputo non porterà a casa dei soldi. A me in carriera è successo di far portare a casa dei soldi, e anche parecchi, ai miei presidenti: ma Saputo i soldi che entreranno dal mercato in uscita ci ha già chiesto di reinvestirli bene. Ed è quello che faremo"."Lamela è uno dei nomi che stiamo vagliando. Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo".