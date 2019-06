Bologna: la nuova idea per la difesa è Tomiyasu, giapponese del Sint-Truiden. Idea-Zapata (Milan). Per la trequarti pressing su Gerson (Roma). Si lavora per il rinnovo di Orsolini a un milione. Per l’attacco la nuova pista è Gaich del San Lorenzo, classe ‘99 valutato 8 milioni. Palacio verso il rinnovo per un anno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la mediana si valuta Obiang. Sabatini, ieri operativo in sede, verrà presentato domani o dopo. In uscita Donsah e Falcinelli, sondato dal Cagliari.