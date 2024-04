Bologna, Saelemaekers: 'Lavoro per fare più gol. Pochi cross? E' quello che ci chiede Motta'

Ilsi prepara a scendere in campo contro il, nel match in programma per le 12.30 al Benito Stirpe. Nell'avvicinamento alla sfida,, tra i più in forma nella rosa di Thiago Motta, è intervenuto ai microfoni di. Queste le sue dichiarazioni:"Sono sempre stato un giocatore a cui piace più passarla agli altri che non vuole essere protagonista. Nel calcio di oggi però è importante fare gol e io sto lavorando proprio su questo"."Il mister ci chiede questo, ci chiede di fare l'azione così, entrare in area con i passaggi e non con i cross. L'idea è chiara e per il momento lo stiamo facendo bene".

"La classifica adesso non la guardiamo, noi pensiamo solo ad essere concentrati dal primo all'ultimo minuto. Il Frosinone è forte, sarà difficile soprattutto in casa loro".