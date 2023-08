ll Bologna continua a spingere per Alexis Saelemaekers del Milan. Sul 24enne belga c'è anche il Betis Siviglia, squadra che ha il vantaggio di giocare l’Europa League. Un “plus” che mette Saelemaekers nelle condizioni di preferire la Spagna ma il Bologna vuole insistere e va in pressing sull’idea del giocatore di non abbandonare l’Italia e rilanciarsi in Serie A. Il Bologna per ora ci lavora con la formula del prestito ma è chiaro che cessioni importanti (Barrow e Dominguez appunto, oltre a Van Hoijdonk) potrebbero aprire a un tesoretto importante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.