Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa 3-2 dai felsinei contro il Milan: "Mihajlovic? È una buona sensazione il fatto che sia tornato, dispiace non avergli regalato una vittoria o un pareggio, ma la prestazione c’è stata, quindi andiamo avanti così”.



COSA MANCA - “Ci manca il fare meno errori, se fai meno errori hai più possibilità di vincere la partita”.



PAROLE MIHAJLOVIC A FINE GARA- “Era contento per la prestazione, magari meno per il primo tempo, ma la prestazione c’è stata. Abbiamo fatto degli errori individuali e su quello dobbiamo migliorare”.