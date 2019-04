Nicola Sansone, attaccante del Bologna, parla a Sky Sport in vista della prossima sfida contro l'Empoli: ""Noi rispettiamo l'Empoli, gioca benissimo a calcio, ma non abbiamo paura. Giochiamo in casa, siamo a più cinque in classifica e avremo 20mila spettatori dalla nostra parte".



SUL FUTURO - "Adesso non ci sto pensando, c'è tempo per pensare all'anno prossimo. Ora voglio far bene il finale di campionato. Orsolini? E' un ottimo giocatore, ha grande futuro. Deve però lavorare tanto per diventare più maturo, ha qualità. Palacio? E' veramente un grande, non so come fa a giocare ancora così. Io ci metterei la firma".