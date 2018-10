Federico Santander, decisivo nelle vittorie del Bologna contro Roma e Udinese, ha parlato al Resto del Carlino della sua scelta di trasferirsi nel club emiliano: "Ho scelto Bologna d'accordo con mia moglie e i miei due figli, loro sono molto importanti nelle mie decisioni. Se avessi dovuto ragionare solo sui soldi sarei andato in Cina, ma lì sarebbe stata più dura la vita per la mia famiglia. Non sono venuto in Italia con l'obiettivo di segnare un certo numero di gol, se ho deciso di venire in rossoblù è perché un giorno mi piacerebbe, passo dopo passo, conquistare la scena dell'Europa League".