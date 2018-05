Joey Saputo, presidente del Bologna, ha parlato dell'esonero di Roberto Donadoni e del mercato dei rossoblù: "Il nostro confronto è stato franco e onesto, l'ho ringraziato per quello che ha fatto e lo considero un allenatore di primissimo livello. Ritengo però che dopo tre anni il suo ciclo a Bologna sia arrivato al termine nonostante l'impegno e la professionalità. Solo colpa sua? Tutti in società, dal presidente in giù, abbiamo sbagliato qualcosa. Mercato? Non è una squadra da rifondare, l'abbiamo fatto tre anni fa. Ci saranno dei cambiamenti, ma non faremo una rivoluzione. Verdi? Simone è il tipo di giocatore che voglio vedere con questa maglia: non solo è un calciatore fortissimo, ma in campo è anche un ragazzo che mette tutto quello che ha. Prenderemo una decisione solo se il mercato ci obbligherà a prenderla".