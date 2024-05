Bologna: Saputo esulta, Zirkzee in ansia

Il presidente del, commenta così la notizia della matematica qualificazione alla2024-25 da parte del club rossoblù: "Sto rientrando a Bologna in queste ore per festeggiare insieme a tutta la città questo traguardo storico. Il Bologna torna in Europa e lo fa qualificandosi alla competizione più importante, la Champions League, sessant’anni dopo la partecipazione all’allora Coppa dei Campioni".Saputo prosegue, come si legge sul sito del Bologna: "Io e la mia famiglia vogliamo condividere questa gioia immensa con Thiago e i suoi ragazzi che hanno compiuto un’impresa memorabile, con tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori del Bologna che lavorano ogni giorno per il bene del club e in maniera particolare con tutti i nostri fantastici tifosi, che meritano questa soddisfazione più di ogni altro perché sono stati sempre al fianco del Bologna, anche nei momenti più difficili della nostra storia".

Intanto, mentre la città è in festa, la stella della squadra,, è in ansia per l'infortunio muscolare accusato sabato contro il Napoli: oggi gli esami, con la paura per una lesione di primo che, con il conseguente stop di un mese circa, metterebbe a rischio la partecipazione dell'attaccante olandese ai prossimi Europei in Germania.