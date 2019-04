Sinisa Mihajlovic aveva avvertito Joey Saputo del turnover con l'Atalanta in vista del Chievo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri a Casteldebole il patron del Bologna ha appoggiato la scelta dell'allenatore in un colloquio.



Saputo (con l’ad Fenucci) ha poi fatto visita al Sindaco di Bologna, Virginio Merola, affrontando anche la questione inerente al restyling dello stadio Dall’Ara, opera che prevedeva inizialmente costi certi (40 milioni del club, 30 del Comune) ma che adesso necessita di ulteriori approfondimenti per poter abbassare la dispersione di ulteriori spese e tempi di creazione delle nuove strutture: spese che dovranno essere fra i 5 e il 7% in più al massimo rispetto al preventivato, per cui l’ulteriore avanzamento progettuale (anche grazie a una ricostruzione in 3D) sarà comunque presentato entro giugno. I tempi, insomma, non sembrano allungarsi ma serve la certezza dei costi, il tutto mentre vanno avanti i sondaggi sul se emigrare (Ferrara o Modena) durante i lavori o restare al Dall’Ara, altro bivio che inciderà sulle spese.