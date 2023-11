Joey Saputo, patron del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista a Forbes, ripercorrendo anche la trattativa iniziale per rilevare il club rossoblù: "Era mia intenzione entrare con una quota di minoranza in un club europeo perché come proprietario del CF Montreal ero interessato a sviluppare sinergie che migliorassero il livello tecnico della mia squadra canadese. Poco dopo il mio ingresso, le difficoltà finanziarie del nuovo management mi spinsero ad assumere il ruolo di azionista".



SOSTENIBILITA' - "La sostenibilità assoluta è ancora lontana. Credo che sia molto difficile realizzarla data l’elevata competitività del calcio italiano ed europeo in generale, a meno che non si impongano regole condivise che obblighino tutti a rispettare specifici parametri di spese".



FUTURO - "Non c'è assolutamente alcuna intenzione di lasciare il club. Se nel tempo dovessero avanzare proposte serie per entrare in azienda al mio fianco con una visione compatibile con la mia, le prenderò sicuramente in considerazione, con l'obiettivo di aumentare le potenzialità del Bologna".