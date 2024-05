Bologna, Saputo: "Thiago Motta? Incontro in settimana, faremo di tutto per proseguire il percorso"

Il pareggio contro lae la pioggia non fermano la festa del, che al Dall'Ara celebra l'incredibile qualificazione alla prossima UEFA Champions League.Al termine della partita valida per la 37esima giornata di Serie A, il presidente rossoblùha parlato a DAZN e ha commentato anche la situazione di, prescelto proprio dalla Juventus come allenatore per la prossima stagione: tutte le dichiarazioni.- "E' stata una stagione bellissima. All'inizio della stagione non pensavamo mai di essere in questa posizione. Peccato per la partita, sarebbe stato un modo bellissimo di chiudere la stagione al Dall'Ara, ma è stata fantastica.

- "Non riesco neanche a pensarci ora! Abbiamo lavorato tanto e forte. Arrivare qui è stato facile, rimanere sarà più difficile ma faremo di tutto per continuare questo percorso".- "Non ho mai avuto paura di metterci la faccia. I nostri tifosi sono sempre stati bravissimi con noi. Sapevo che ci serviva tempo ma ce l'abbiamo fatta".- "Facciamo di tutto. Ci incontriamo in settimana e faremo di tutto per continuare questo percorso".