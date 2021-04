Il presidente del Bologna, Joey Saputo tornerà in Italia dopo oltre un anno. Un arrivo atteso da tutti, dalla piazza e dalla dirigenza. Come già emerso, saranno tre le priorità di cui parlare: i lavori per consegnare al più presto un "nuovo" stadio alla città di Bologna; incontrerà Sinisa Mihajlovic per discutere del futuro e del suo contratto; fare il punto della situazione anche su quelle che sono le prospettive di mercato e per finanziare le perdite economiche stagionali servirà cedere qualche gioiello come Tomiyasu, Svanberg e Orsolini. Lo scrive il quotidiano Repubblica.