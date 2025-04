Bologna, Sartori pensa già all'erede di Italiano? "Mi piacciono Farioli e... Arteta". E sul suo futuro...

E' l'architetto del miracolo Bologna che, dopo una stagione come quella passata conclusa con la prima storica partecipazione alla Champions League sotto la guida di Thiago Motta, con Vincenzo Italiano al timone punta quest'anno a ripetersi e a provare a regalarsi un trofeo, la Coppa Italia (l'accesso alla finale del 14 maggio contro il Milan passa dalla semifinale di ritorno di questa sera contro l'Empoli, dopo il 3-0 dell'andata), che manca da 51 anni. Giovanni Sartori, direttore sportivo della società emiliana, ha concesso un'intervista a Sky Sport, nella quale si è soffermato su una figura fondamentale per i suoi successi, quella dell'allenatore.

"L'allenatore incide moltissimo, nel bene e nel male; quindi, lo ritengo una figura fondamentale nella strategia della società. Allenatori bravi? Arteta dell'Arsenal e l'italiano Farioli dell'Ajax", dice Sartori. Che vanta tra i suoi grandi meriti quello di aver fatto esprimere al meglio tecnici come Motta o lo stesso Vincenzo Italiano, per non parlare delle sue precedenti esperienze al Chievo o all'Atalanta. Proprio l'attuale allenatore del suo Bologna è uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato in vista della prossima estate: accostato in queste ultime settimane sia al Milan, alla ricerca di un successore di Conceiçao, che al Napoli, tutt'altro che sicuro di proseguire con Antonio Conte.