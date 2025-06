Getty Images

Bologna, Sartori punta Salvatore Esposito

Daniele Longo

25 minuti fa



Dopo l'ottima stagione allo Spezia culminata con una finale play off, il centrocampista Salvatore Esposito ha attirato su di sè tante attenzioni. Una stagione da 7 gol e 10 assist. Il centrocampista azzurro è destinato a lasciare il club in questa finestra di mercato estivo. Piace, tanto, al Besiktas ma la sua priorità sarebbe quella di rimanere in Italia e in serie A.



PIACE AL BOLOGNA - Il Parma si è mosso nei giorni scorsi e potrebbe trovarsi di fronte a un derby tutto emiliano: il Bologna è molto interessato. Lo Spezia, dal canto suo, ha fissato il prezzo in 6 milioni di euro.