Bologna-Sassuolo (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 15esima giornata di campionato in Serie A, in campo per l'ultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



Reduce dalla sconfitta per 6-1 di mercoledì sera contro l'Inter a San Siro, Thiago Motta deve ancora fare a meno di Bonifazi. Dionisi viene dal pareggio strappato in casa alla Roma: non può contare sullo squalificato Maxime Lopez oltre agli infortunati Muldur, Romagna e Defrel.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Soriano; Arnautovic. All. Thiago Motta.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; Traoré, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.