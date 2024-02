Bologna-Sassuolo LIVE, le formazioni ufficiali: esclusioni a sorpresa per Orsolini, Saelemaekers e Castillejo

Bologna-Sassuolo (calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno. Reduci dal pareggio con il Milan a San Siro, i padroni di casa si presentano a questa sfida tutta emiliana in ottava posizione con 33 punti. Invece gli ospiti sono quindicesimi in classifica a quota 19, con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.



LE ULTIME - In tribuna per squalifica, Thiago Motta deve ancora fare a meno degli infortunati Soumaoro e Ndoye. Dall'altra parte Dionisi non può contare sugli indisponibili Berardi, Defrel, Obiang e Toljan oltre allo squalificato Matheus Henrique.



FORMAZIONI UFFICIALI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ferguson, Fabbian, Urbanski; Zirkzee. All. Hugeaux.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Thorstvedt, Lipani; Volpato, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. (A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Ferrari, Ceide, Boloca, Tressoldi). All. Dionisi.