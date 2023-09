Il doppio ex di Bologna-Napoli Salvatore Bagni (giocatore azzurro, dirigente rossoblu) ha parlato al Corriere di Bologna:



"Motta? Non ha solo la personalità forte di chi ha giocato ad altissimi livelli ma pure ottime idee da proporre. Si è fatto rispettare anche in sede di mercato ed è giusto così: un allenatore lo può fare, con educazione, visto che alla fine tocca a lui mandare in campo undici giocatori. Ora Motta ha una squadra con valori tecnici e morali che lo segue".