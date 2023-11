Stefan Posch, difensore del Bologna e della Nazionale austriaca, ha parlato a Sky Sports Austria sulla sua esperienza in Emilia: "Sono molto felice lì in questo momento, ma l'obiettivo è non restare al Bologna fino alla fine della carriera. Mi trovo a mio agio in rossoblù, anche se da quando è andato via Marko Arnautovic le cose sono diventate un po' più noiose"