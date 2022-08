Il futuro di Shomurodov si può intrecciare con quello di Skorupski. Tra Bologna e Roma c’è una trattativa per l’attaccante ubzeko, manca l’accordo sulla formula e se ne sta discutendo anche con gli agenti. I procuratori, sono gli stessi di Skorupski col quale c’è l’accordo per il rinnovo fino al 2026; e non è escluso che nella trattativa per il prolungamento si sia parlato anche di Shomurodov.