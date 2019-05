Il Bologna si tiene stretta Riccardo Orsolini. Il club emiliano, dopo le parole già pronunciate in giornata dal presidente Joey Saputo, ha incontrato la Juventus e ha trova un accordo per il riscatto del cartellino dell'esterno classe 1997 che sarà quindi a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Bologna.



Orsolini, secondo Sky Sport, sarà acquistato per una cifra di 15 milioni di euro, con la Juventus che non perderà completamente il controllo sul giocatore che era corteggiato nelle ultime giornate da Milan e Roma. Il club bianconero ha infatti ottenuto la prelazione nel caso in cui il Bologna metta sul mercato il giocatore.