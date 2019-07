Come riporta Tuttomercato.web, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha chiesto a gran voce l’ingaggio di Christian Kouamé, giovane attaccante del Genoa messosi bene in mostra nella scorsa stagione. L’ostacolo alla trattativa è rappresentato dalla volontà del nuovo mister del Grifone, Aurelio Andreazzoli, il quale ritiene il giocatore ivoriano, classe 1997, indispensabile per la sua squadra e per il suo gioco. Sul Kouamé è forte anche l'interesse del Torino.