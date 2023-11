Il Bologna sta visionando alcuni profili da inserire in rosa come vice-Zirkzee. Al momento, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è molto attenzionato Alejo Veliz, classe 2003 del Tottenham che non sta giocando a Londra. Il Bologna lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, ma monitora anche altre piste, come quelle che portano a Rafa Mir del Siviglia, Maurice Malone del Basilea e Thierno Barry sempre degli svizzeri.