Bologna, si complica Castro: proposto Toni Martinez del Porto

Daniele Longo

Il Bologna è alle prese con la ricerca di un attaccante che possa far concorrenza a Joshua Zirkzee e magari rilevarne il posto a partire dalla prossima estate, quando l'olandese probabilmente verrà venduto a peso d'oro; un obiettivo sensibile potrebbe essere il 19enne Santiago Castro del Velez, ma gli argentini sono un osso duro in sede di trattativa e pretendono il pagamento intero della clausola rescissoria di 10 milioni di euro. L'offerta è arrivata a 8, non c'è ancora l'accordo e allora l'affare rimane in sospeso.



INSERIMENTO FIORENTINA? - Potrebbe inserirsi la Fiorentina: il club viola, sconfitto in semifinale di Supercoppa Italiana, ha visto sfumare la pista Kean che sembra destinato dalla Juventus all'Atletico Madrid, e se ci fossero i margini sarebbe disposto a dare una rinfrescata al reparto offensivo liberandosi di Nzola in prestito. I buoni uffici del dt Burdisso in Argentina inducono a tener dritte le antenne su questo dossier.



IL PORTO OFFRE MARTINEZ - Intanto il Bologna ha un'altra pista da esaminare: l'attaccante spagnolo classe 1997 Toni Martinez può lasciare i Dragoes in prestito e quella emiliana sarebbe una destinazione gradita. Sta a Sartori e alla sua squadra mercato decidere se abbandonare Castro per regalare a Motta l'attaccante richiesto.