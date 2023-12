Protagonista in Coppa Italia contro l'Inter, anche il Bologna è costretto a pagare dazio sull'altare degli infortuni. E proprio uno degli uomini decisivi della gara di coppa, Ndoye, si è fermato per un problema muscolare nel corso della sfida Bologna-Atalanta. In scatto sulla fascia, l'esterno svizzero ha sentito tirare dietro al flessore della coscia destra ed ha chiesto immediatamente il cambio.