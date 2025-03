Bologna, si ferma Fabbian: le condizioni, quanto può stare fermo

Il lanciatissimodi Vincenzose la vedrà contro ilnella ventottesima giornata di Serie A. C'è una buona notizia e una brutta per i rossoblù che, in vista del prossimo lunch match, recuperano Emilma perdono GiovanniIl centrocampista ha svolto allenamento differenziato a causa di unResta dunque in dubbio per la gara contro la squadra di: al suo posto potrebbero partire titolari. Il suo stop però non dovrebbe essere lungo. Novità anche per quanto riguarda Emilche si è allenato regolarmente con il resto dei compagni di squadra.

"A due giorni dalla partita di Verona, la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di calci da fermo. Emil Holm è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Allenamento differenziato per Giovanni Fabbian per un lieve affaticamento", ha comunicato il club.