In un bel pomeriggio di sole sono ripresi gli allenamenti del Bologna verso la trasferta di Roma. Lungo lavoro atletico per i rossoblù, poi esercitazioni tecniche a campo ristretto e partitella. Rientrato in gruppo Nehuen Paz che si è allenato regolarmente con i compagni, ha interrotto la seduta Giancarlo Gonzalez a causa di un risentimento alla coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni. Terapie per Lyanco e Riccardo Orsolini.