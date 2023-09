"Lukasz Skorupski ha riportato durante la partita con il Cagliari un trauma distorsivo della caviglia sinistra. Ha eseguito esami in mattinata e non ha risposto alla convocazione della Nazionale polacca per svolgere terapie specifiche a Bologna". Tramite questo comunicato si apprende delle condizioni di Lukasz Skorupski, portiere del Bologna che rischia di dover saltare la gara contro il Verona il 18 settembre.