Il Corriere di Bologna di oggi affronta ancora l’argomento difensore centrale da poter aggregare alla squadra di Inzaghi. Ad oggi, rispetto ai giorni precedenti, si è fatto un passo avanti solo per il trentaquattrenne Danilo, in procinto di lasciare l'Udinese. Ai friulani potrebbe interessare De Maio, ma il difensore francese non vuole essere ceduto con la formula del prestito.