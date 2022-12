Il Bologna continua a lavorare per sistemare la fascia sinistra e l'ultimo nome è quello di Oleg Reabciuk. Il terzino moldavo in forza all'Olympiacos può essere la soluzione giusta per i rossoblu. La trattativa può svilupparsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, con la squadra di Atene che valuta il calciatore non meno di 4 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.