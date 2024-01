Bologna, sirene inglesi per Zikrzee: le cifre per Castro e Ilic

Sirene inglesi per Zirkzee, dato nel mirino dell'Arsenal, ma il Bologna non cede l'olandese ex Bayern a gennaio. Anzi, è al lavoro per portare in Italia un altro attaccante: l'argentino Santiago Castro (classe 2004) del Velez Sarsfield, magari con uno sconto rispetto ai 9 milioni di euro previsti dalla sua clausola di rescissione.



La metà di questa cifra viene investita per prendere il difensore serbo classe 2003 Mihajlo Ilic del Partizan Belgrado, dove secondo la Gazzetta dello Sport interessa anche l'altro centrale Svetozar Markov (classe 2000).