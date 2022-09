portiere del, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando dell'imminente partita contro la Juve: "? Né un nemico né un amico. Un rivale. In nazionale il primo portiere è sempre lui: magari perché gioca nella Juve… Oh, sia chiaro: gioca nella Juve perché se l’è meritata eh, mica per grazia divina"."Perché meritiamo e valiamo assolutamente di più di ciò che abbiamo oggi. Oggi che abbiamo un nuovo tecnico, Motta, posso dire che gli alti e bassi creatisi nei giorni in cuinon c’era ci hanno influenzato. Nessuno l’ha detto ma stare senza l’allenatore a lungo non è sempre facile. Pesa"."cosa ha lasciato? Con lui siamo tutti fratelli. Tutti noi che abbiamo vissuto il suo difficile percorso, sentiamo il rapporto che c’è stato e sempre ci sarà. Abbiamo sofferto con lui, da lontano e da vicino. Sono stati anni diversi da tutto, da sempre. Una cosa mi è dispiaciuta: non ci siamo salutati, spero possa capitare presto".Dico solo che stiamo lavorando forte, più di prima: mi piace. Questa squadra è piena di talento ma senza lavoro col talento ci fai poco. Magari la Juve può lavorare un po’ meno perché può affidarsi a giocatori di altissima qualità, anche se non credo lo faccia; ma noi no, quando le cose non vanno bisogna lavorare il doppio"."Il periodo calcistico più importante della mia carriera. E qui credo di essere migliorato in tante cose, in porta, nelle uscite, come persona, in questo ambiente mi trovo bene con tutti"."Migliorato? Direi di sì, poi se mi chiede se mi piace la costruzione dal basso le dico che piacevole o no io faccio quel che dice l’allenatore. Non sono un fenomeno, ho difetti perché sennò sarei Ter Stegen e al Barcellona, ma per me è sempre parare la cosa più importante»."Mi hanno ferito zero. A me interessa il giudizio del tecnico.Il problema è che fai 3 partite alla grande e basta una ca… per essere definito scarso. Solita storia..."."Non siamo gli stessi dopo i gol fatti, come se avessimo paura di ripetere ciò che di buono ci ha portati a segnare. Bisogna difendere come leoni e diventare amici noi e i ragazzi nuovi: perché per gli amici si mette la testa dove gli altri mettono il piede. Parlo di Medel? Lui ha mentalità"."Che è sempre la Juve anche se non vive un momento magico. Ha difetti e noi cercheremo di sfruttarli e di vincere: se giochi a calcio e non cerchi di vincere allora vai a fare altro"."Non si parla mai italiano? L’anno scorso lo parlavamo; quest’anno, si parla prima olandese, tedesco, inglese e poi italiano"."Giocare almeno una gara, una, al Mondiale in Qatar. E’ il sogno da bambino. Sono dodici anni che faccio il secondo. E rosico…".