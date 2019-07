Si presenta così Andreas Skov Olsen, nuovo acquisto del Bologna: "Devo imparare tanto sotto il profilo tattico. Voglio inserirmi presto nella squadra e fare tanti gol e assist per aiutare il piu' possibile la squadra".



In conferenza, riportata da Repubblica.it, il 19enne danese aggiunge: "Questa è una società seria: quando ho chiesto tempo per decidere il mio futuro e per firmare con il Bologna mi hanno aspettato, senza fare pressioni particolari. Ho apprezzato molto ciò: nonostante avessi ricevuto diverse offerte, ho scelto Bologna, assieme ai miei genitori e al mio procuratore, anche per la storia e il blasone di questo club".