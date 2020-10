Paura in nazionale per Andreas Skov Olsen: durante la sfida tra Islanda e Danimarca, l'esterno offensivo del Bologna è rimasto coinvolto in uno scontro di gioco che lo ha costretto a lasciare il campo in barella e a recarsi in ospedale per controlli. Oggi i rossoblù diramano un bollettino con le condizioni aggiornate:



"Andreas Skov Olsen, subentrato al 66′ di Islanda-Danimarca 0-3 di ieri, ha riportato nel corso di uno scontro di gioco una frattura non complicata della seconda vertebra lombare. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane".