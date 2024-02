Bologna, sogni europei dopo la rimonta dell’Olimpico: crolla la quota Champions, è sfida all’Atalanta

La quarta vittoria consecutiva permette al Bologna di raggiungere l’Atalanta al quarto posto in classifica, con una gara in più dei nerazzurri, e di sognare una qualificazione in Champions impensabile pochi mesi fa. La rimonta, ottenuta all’Olimpico ai danni della Lazio, convince i bookie: in una settimana quota la crolla dell’arrivo nella top-4 per gli uomini di Thiago Motta, scesa dalla doppia cifra a 4, con i rossoblù preceduti solo dall’Atalanta, sempre vincente nelle ultime cinque, data di ritorno in Champions a 1,60 dagli esperti- Nonostante il tris in casa del Frosinone, è più lontana la Roma, offerta tra 5 e 5,50, con il Napoli, fermato ancora sul pari casalingo, questa volta dal Genoa, sceso ora a quota 7. Sempre più staccate, ma sempre in corsa Fiorentina e Lazio, viste però tra le prime quattro rispettivamente a 13 e 17 volte la posta.