Queste le parole di Roberto Soriano dopo la vittoria del suo Bologna contro l'Empoli, in cui ha segnato il gol del momentaneo 1-1: "Nessuna partita è semplice, sapevamo che l'Empoli sarebbe venuto a giocarsela e vincere così è ancora più bello. Ultimamente abbiamo fatto grandi prestazioni in ottica salvezza, godiamoci il momento, ma ancora non siamo aritmeticamente salvi. A Milano andremo con la testa libera, per provare a fare punti, solo allora eventualmente potremo festeggiare. Mancano ancora quattro partite e il mister non ci permetterà di mollare. Futuro? Se ci fosse la possibilità, sia io che Sansone saremmo molto contenti di rimanere perché al Bologna ci troviamo molto bene. Credo che della mia permanenza ne parleremo."