Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato a Lazio Style Channel prima della sfida coi biancocelesti: "Abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario, per punti ottenuti e per prestazioni offerte contro qualsiasi squadra. Non dobbiamo guardare alla classifica, ma solo a noi stessi: se daremo il massimo, riusciremo a portare via un risultato positivo. La Lazio ha vinto la Coppa Italia ed ha giocatori fortissimi, non sarà facile e ci saranno tanti tifosi all'Olimpico. Nel calcio bisogna sempre giocare, a prescindere dalle situazioni di classifica: se faremo punti saremo salvi, dobbiamo continuare a dare il massimo per centrare la salvezza".