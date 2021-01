Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, commenta ai microfoni di Sky Sport la partita pareggiata 0-0 con la Fiorentina: "E' stata una partita difficile, la Fiorentina ci ha messo un po' in difficolta ma abbiamo retto bene. Come si è visto anche oggi tutti cerchiamo di sacrificarci davanti e siamo meno lucidi, non pensiamo solo al personale ma aiutare tutta la squadra. Dobbiamo concretizzare di più. Abbiamo tanti giovani, cerchiamo di valorizzare loro che hanno qualità e cerchiamo di dare il massimo. Dovevamo avere qualche punto in più perdendo qualche partita stupidamente, stiamo facendo abbastanza bene e vogliamo fare di più".