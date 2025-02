Getty Images

Bologna, sorriso Orsolini: è tornato in gruppo, cosa filtra per la gara col Torino

Federico Targetti

9 minuti fa



Riccardo Orsolini, esterno offensivo e capitano del Bologna, può sorridere: questa mattina è tornato ad allenarsi col gruppo dopo l'infortunio patito nella gara di Champions League contro il Borussia Dortmund nella seconda parte di gennaio.



Lo stop è arrivato a ridosso del mese, ma è probabile che Orsolini riesca a rosicchiare qualcosa ed essere in buone condizioni per la prossima partita di campionato contro il Torino, in programma venerdì alle 20:45.



Italiano ha un paio di giorni per valutarne la tenuta e decidere l'entità del suo impiego, che comunque dovrebbe arrivare essendo il rientro in gruppo una garanzia iniziale.