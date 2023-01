Il girone di ritorno della Serie A si apre con la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Spezia. I rossoblù di Thiago Motta, reduci dal pareggio per 1-1 contro la Cremonese, si affidano a Zirkzee, che guiderà l’attacco. Luca Gotti punterà invece sul tandem d’attacco formato da Verde e Gyasi per ritrovare i tre punti. Calcio d’inizio venerdì alle 18:30 (match in diretta su Sky e Dazn).



LE PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Aebischer; Zirkzee.



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Gyasi.