Thiago Motta ritrova lo Spezia dopo la scorsa stagione in sella alla panchina ligure chiusa al sedicesimo posto con una salvezza praticamente mai in discussione. Il tecnico italo-brasiliano è arrivato a Bologna in corso d’opera con ottimi risultati e punta alla prima vittoria casalinga del 2023 contro un avversario reduce invece da due successi consecutivi lontani dal “Picco”. Missione alla portata dei rossoblù che vedono il successo a 1,87, si gioca invece tra 3,40 e 3,50 il pareggio con il tris ospite offerto a 4,50 su entrambi i bookie.



Nel match di andata era arrivato uno spettacolare 2-2, la cui replica è fissata a 16 mentre in pole c’è l’1-0 a 6,50. In assenza dei due bombe Marko Arnautovic e M’Bala Nzola, occhi puntati sulla sfida tra i due mancini Riccardo Orsolini e Daniele Verde: avanti un gol dell’esterno del Bologna a 3,50 contro il 4,50 del fantasista spezzino.