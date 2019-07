È diventato famoso per un'esultanza (con salto nel vuoto) dopo la rete realizzata in una partita di Europa League della passata stagione tra il suo Zurigo e l'Aek Larnaca. Benjamin Kololli - riporta Sky Sport - può essere il rinforzo per il Bologna per l'attacco: dopo il dietrofront di Skov Olsen, il club felsineo pensa quindi allo svizzero naturalizzato kosovaro.