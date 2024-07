Getty Images

Bologna, stop per Aebischer: ecco quanto starà fuori

54 minuti fa



Tegola in casa Bologna, a meno di un mese dall'inizio del campionato. Come comunicato dal club felsineo, Michel Aebischer ha infatti riportato una lesione all'adduttore e dovrà rimanere ai box per tre settimane. Questo il testo: "Gli esami cui è stato sottoposto Michel Aebischer hanno evidenziato una lesione dell’adduttore destro, con tempi di recupero di tre settimane".