Il tifo non si tira indietro e lancia un messaggio, niente sconti alla Juve: anche se all'ultima di campionato e senza obiettivi per il Bologna, la gara di domenica non dovrà essere affrontata a cuor leggero. Ecco lo striscione apparso in mattinata al centro sportivo di Casteldebole: "Diamo un senso a questa stagione, togliamo ai gobbi ogni soddisfazione", firmato da Mdb, Cts e Quartiere Santo Stefano.