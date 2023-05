Joey Saputo è atteso a Bologna nel weekend per la partita con il Napoli campione d'Italia. Il patron dovrà toccare alcuni tasti per il futuro, a partire dall'allenatore Thiago Motta per un eventuale prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2024.



Così come il centrocampista argentino Dominguez (nel mirino del Siviglia) e l'attaccante italiano Orsolini. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna è interessato all'esterno offensivo Brian Aguirre del Newell's Old Boys (classe 2003), impegnato al Mondiale Under 20 con l'Argentina.