Il Bologna cerca un difensore centrale sul mercato. Mihajlovic spinge per il ritorno di Lyanco dal Torino, ma il brasiliano è più vicino allo Sporting Lisbona. Così, secondo la Gazzetta dello Sport, si apre una pista alternativa che porta a Ceccherini della Fiorentina. In uscita non va esclusa la cessione di Denswil, mentre Santander è in trattativa con lo Spezia. In attacco, nonostante il riapparire di voci legate a Kalinic, priorità a Supryaga.



Il ct dell'Ucraina, Shevchenko ha dichiarato: "Supryaga può arrivare lontano anche in Italia. E' un ragazzo giovane e promettente che ha ancora molto su cui lavorare, vedo buoni margini di crescita e ora sta a tutto a lui. Ha la possibilità di diventare un buon calciatore, se non si ferma ora ha buone possibilità di arrivare lontano".

La trattativa è andata avanti anche ieri, le parti sono fiduciose, l’affare potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Costo 10 milioni di euro, la Dinamo Kiev ne vuole 13.