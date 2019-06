Il Bologna è a caccia di una punta. Destro resterà in Emilia come richiesto da Mihajlovic, ma Sabatini è in prima linea su Inglese (Napoli, superato il Parma). Il preferito resta Kouame: la distanza col Genoa è di 3 milioni. Ceduto Avenatti allo Standard Liegi. Doppio colpo per la difesa: arriva a titolo definitivo il difensore Denswil (Bruges) per poco più di 6 milioni. Fatta anche per il giapponese Tomiyasu (Sint-Truiden, affare da 7 milioni) su cui si era inserita la Lazio. Sarà in Italia domani. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è dura la pista che porta al baby danese Olsen (ci sono l’Atalanta e il duo Tottenham-Manchester United).